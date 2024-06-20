İş Bankası'ndan emekliye bomba haber: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları ne kadar?

Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu.

Bankalar en çok müşteriye sahip olabilmek için en yüksek emekli promosyon rakamlarını verme yarışı içerisine girerken, İş Bankası'ndan emeklileri sevindirecek o hamle geldi.

İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...