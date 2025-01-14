İş Bankası'ndan Büyük Zam! Bir Anda Yüzde 45 Yükseldi
İş Bankası, 2025 yılına yönelik ilk altı aylık dönem için çalışanlarına yaptığı zam oranlarını ve uluslararası piyasalardaki tahvil ihracı sonuçlarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası'nın duyurusuna göre, İş Bankası çalışanlarına ilk altı aylık dönem için %20 oranında maaş zammı yapıldı. Ayrıca, çalışanların unvan tazminatlarına %45 oranında artış sağlandı.
Yakın zamanda diğer bankaların da çalışanlarına yönelik zam oranlarını açıklaması bekleniyor.
500 MİLYON DOLARLIK TAHVİL İHRACI
İş Bankası, uluslararası piyasalarda 2025 yılının ilk Türkiye kaynaklı ilave ana sermaye niteliğindeki euro tahvil ihracını gerçekleştirdi. 500 milyon ABD doları tutarındaki işlem için kupon faiz oranı %9,125 olarak belirlendi.
Bankanın açıklamasına göre, ihraç işlemine toplamda 1,5 milyar dolarlık talep geldi. İşleme İngiltere, Orta Doğu, Avrupa, ABD ve Asya’dan geniş bir yatırımcı grubu yoğun ilgi gösterdi. Euro tahvillerin %41’i İngiltere’ye, %28’i Orta Doğu ülkelerine, %21’i Avrupa’ya, %8’i ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcıların dağılımında %42’si fon ve varlık yönetim şirketleri, %36’sı bankalar, %19’u hedge fonlar, %3’ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.
GENEL MÜDÜR HAKAN ARAN’DAN AÇIKLAMA
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, uluslararası piyasalarda 2025 yılının ilk tahvil ihracını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu işlem, Bankamızın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyor. Daha önceki ihraçlarımızın yanına yeni bir euro tahvil türü ekleyerek bilançomuzu güçlendirdik. Ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme eksenindeki dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sermaye benzeri kaynağı, ülke ekonomisine hizmet etmek için kaldıraç olarak kullanacağız.”