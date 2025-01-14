İş Bankası'ndan Büyük Zam! Bir Anda Yüzde 45 Yükseldi

Bankanın açıklamasına göre, ihraç işlemine toplamda 1,5 milyar dolarlık talep geldi. İşleme İngiltere, Orta Doğu, Avrupa, ABD ve Asya’dan geniş bir yatırımcı grubu yoğun ilgi gösterdi. Euro tahvillerin %41’i İngiltere’ye, %28’i Orta Doğu ülkelerine, %21’i Avrupa’ya, %8’i ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcıların dağılımında %42’si fon ve varlık yönetim şirketleri, %36’sı bankalar, %19’u hedge fonlar, %3’ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.