İş Bankası'nda Yeni Dönem

Türkiye İş Bankası bu yıl Haziran ayında hayata geçirdiği Tek Limit ürünü ile hem gerçek kişi tacir hem de tüzel müşterilerine tek bir ticari kredi limiti tanımlayarak ihtiyaçları olan ticari kredi kartı, taksitli ek hesap, işletme kredileri gibi pek çok kredi türünde kullanım yapabilme imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası şubelerinden bir defa tanımlanan tek limit ile ticari müşterilerin finansman ihtiyaçlarının 7/24 karşılanabilmesine zaman ve mekândan bağımsız olanak sağlanırken, tanımlı limit üzerinden İşCep’te farklı kredi türlerine aktarım yapılması mümkün kılınıyor.

Kaynak: İHA