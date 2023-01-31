İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
İş Bankası'ndan emekliyi mutlu edecek promosyon rakamları geldi. Şubat ayı emekli promosyon rakamlarını açıklayan İş Bankasının güncel kampanyası şu şekilde...
Emekli promosyonu milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alırken, yaşanılan bu hummalı araştırma bankalar arasında rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştu.
En çok müşteriye sahip olabilmek için, en yüksek rakamları veren bankalar eylül ayı itibarıyla büyük bir durulma yaşarken, yeni yılda durumun ne olacağı merak ediliyordu.
İş Bankası emekli promosyon rakamlarını güncelledi. İşte güncel Şubat ayı emekli promosyon rakamları...
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL