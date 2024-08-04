İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi

Emekliler, iktidardan beklediği zammı alamadı. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükselmesi, milyonlarca emekliyi bankaların sunduğu promosyon ve ek ödemeleri araştırmaya yönlendirdi. Bu süreçte, emeklilere 20.000 TL’ye kadar, kamu çalışanlarına ise 60.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri sunuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem