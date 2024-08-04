İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi

Bankaların verdiği promosyonları takip eden emekliler ve kamu çalışanları, en yüksek tutarı veren bankaya geçiş yapıyor. Diğer bankaları geride bırakan İş Bankası, promosyon tutarını 54 bin TL’ye yükseltti.

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İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi - Resim: 1

Emekliler, iktidardan beklediği zammı alamadı. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükselmesi, milyonlarca emekliyi bankaların sunduğu promosyon ve ek ödemeleri araştırmaya yönlendirdi. Bu süreçte, emeklilere 20.000 TL’ye kadar, kamu çalışanlarına ise 60.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri sunuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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