İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
İş Bankası emekli promosyonunda güncellemeye gittiğini duyurdu. İşte Mart ayı güncel emekli promosyon rakamları...
Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği emekli promosyon rakamlarında bir güncelleme daha geldi. Geçtiğimiz yıl büyük ölçüde araştırılan konulardan biri olan emekli promosyon rakamlarına yeni ayda İş Bankası'ndan bir hamle geldi.
Emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyuran İş Bankası, emekli vatandaşlara duyuruyu şu şekilde yaptı. İşte güncel İş Bankası emekli promosyon rakamları...
İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları;
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
İŞ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.