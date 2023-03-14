İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi

İş Bankası emekli promosyonunda güncellemeye gittiğini duyurdu. İşte Mart ayı güncel emekli promosyon rakamları...

İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği emekli promosyon rakamlarında bir güncelleme daha geldi. Geçtiğimiz yıl büyük ölçüde araştırılan konulardan biri olan emekli promosyon rakamlarına yeni ayda İş Bankası'ndan bir hamle geldi.

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İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 2

Emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyuran İş Bankası, emekli vatandaşlara duyuruyu şu şekilde yaptı. İşte güncel İş Bankası emekli promosyon rakamları...

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İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 3

İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

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İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 4

İŞ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

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