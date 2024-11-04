İş Bankası kasım ayı promosyonu güncellendi! Bankadan dev ödeme
İş Bankası kasım ayı promosyonuna zam yaptı. İşte banka tarafından ödenecek promosyona dair tüm detaylar.
İş Bankası'nın kasım ayı promosyonu güncellendi! Banka, kasım ayı promosyon ödemelerinde büyük bir artışa gitti. Yapılan güncelleme ile birlikte, müşterilere ödenecek tutarlar önemli ölçüde yükseldi.
İş Bankası'nın kasım ayı promosyonu güncellemesi ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
İş Bankası'nın bu promosyon kapsamında yapacağı ödemelere dair detaylar ise şu şekilde:
Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı
Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar
5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar
8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar
12.000 TL
*T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.
İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.