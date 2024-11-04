İş Bankası kasım ayı promosyonu güncellendi! Bankadan dev ödeme

*T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.​

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Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.​