İş Bankası kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi!
İş Bankası, milyonlarca emekli için müjdeli haberi verdi. Kasım ayında emekliyi sevindirecek promosyon rakamları açıklandı.
Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek o haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Kasım ayı için geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
Emekli vatandaşların en büyük ilgili oldukları konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, bu durum bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının kurulmasına neden olmuştu.
Rekabet sonrası İş Bankası emekli promosyon rakamını güncellediklerini duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası...
İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.