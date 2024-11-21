İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran İsyan Etti: 12 Bin Liralık Ev Kirasını 75 Bin Lira Yaptılar
Kira artışlarına tepki gösteren Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti" dedi.
Kaynak: Ekonomim
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülkemizde hızla artan kira fiyatları nedeniyle çalışanların büyük zorluk yaşadığını belirtti. Çalışanların maaşının yarısının kiraya gittiğini söyleyen Aran, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.
"ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMA ŞANSI YOK"
Aran, çalışanların maaşlarının yarısının kiraya gitmesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için bazı önerilerde bulundu. Bunlardan ilki, asgari ücretin yanı sıra kira, eğitim gibi yan hakların da göz önünde bulundurularak bir düzenleme yapılması. Aran, "Asgari ücrette uzlaşma şansı yok. Bunun kira, eğitim gibi yan haklarla ele alınması ayrıca vergi yüklerinin ferahlatılarak bir çözüm yoluna gidilmesi ile desteklenmesi sağlanabilir" dedi.
ÇALIŞANLARA LOJMAN KURULMASI İÇİN ARSA ALINDI
İş Bankası olarak enflasyonun üzerinde ücret artışı yaptıklarını belirten Aran, çalışanlarının kira sorununa çözüm bulmak için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde lojmanlar kurmak için arsa alındığını ve özellikle deprem bölgelerindeki çalışanlara öncelik verildiğini söyledi. Ayrıca, çalışanların aileleriyle birlikte ücretsiz tatil yapabilmeleri için Çeşme ve Yelkenkaya'da tesisler oluşturulduğunu ve bu imkanın Marmaris'e de genişletileceğini duyurdu.
ATATÜRK'ÜN MİRASI
Aran, Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100. yılı olduğunu hatırlatarak, Atatürk'ün "Türkler bankacılık yapamaz" diyenlere inat, 37 Türk genciyle birlikte bu önemli kurumu kurduğunu vurguladı. Bankanın bugün de bu mirası taşıdığını ve topluma katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.