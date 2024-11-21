İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran İsyan Etti: 12 Bin Liralık Ev Kirasını 75 Bin Lira Yaptılar

"ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMA ŞANSI YOK"

Aran, çalışanların maaşlarının yarısının kiraya gitmesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için bazı önerilerde bulundu. Bunlardan ilki, asgari ücretin yanı sıra kira, eğitim gibi yan hakların da göz önünde bulundurularak bir düzenleme yapılması. Aran, "Asgari ücrette uzlaşma şansı yok. Bunun kira, eğitim gibi yan haklarla ele alınması ayrıca vergi yüklerinin ferahlatılarak bir çözüm yoluna gidilmesi ile desteklenmesi sağlanabilir" dedi.