İş Bankası Emekliler İçin Harekete Geçti! Bankaların Promosyon Yarışı Kızışacak
Temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bankaların promosyon teklifleri netleşirken, İş Bankası da güncel kampanya detaylarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar ya da mevcut promosyon süresi sona eren SGK emeklileri, maaş tutarına göre 21.000 TL’ye kadar nakit ve puan desteği alabilecek.
MAAŞ TUTARINA GÖRE KADEMELİ PROMOSYON
İş Bankası’nın Temmuz 2025 kampanyasına göre, maaş aralığına göre sağlanan nakit promosyonlar şu şekilde:
0-9.999 TL maaş alanlara:
6.250 TL nakit promosyon, 1.000 TL fatura talimatı Maxipuanı, kredi kartı kampanyasıyla 2.500 TL’ye varan Maxipuan dahil toplam 12.250 TL.
10.000-14.999 TL maaş alanlara:
10.000 TL nakit promosyon, 1.000 TL Maxipuan, 2.500 TL’ye kadar kredi kartı puanı ile toplam 16.000 TL.
15.000-19.999 TL maaş alanlara:
12.500 TL nakit promosyon, 1.000 TL Maxipuan ve 2.500 TL’ye varan ek puan desteğiyle toplam 18.500 TL.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara:
15.000 TL nakit promosyon, 1.000 TL fatura Maxipuanı ve kredi kartı harcamalarına 2.500 TL’ye varan puan ödülüyle birlikte toplam 21.000 TL.
EK KAMPANYALARLA DESTEK ARTIRILIYOR
İş Bankası, Temmuz ayında ilk kez otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.000 TL’ye varan Maxipuan desteği de sağlıyor. Buna göre:
talimata 500 TL,
talimata toplamda 750 TL,
talimata toplamda 1.000 TL puan veriliyor.
Ayrıca, 1-31 Temmuz tarihleri arasında İş Bankası bireysel kredi kartına ilk kez başvuran SGK emeklilerine yönelik bir başka kampanya da devreye alındı. 4 Ağustos – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak her 1.000 TL ve üzeri harcamada, işlem tutarının %10’u kadar indirim sağlanacak. Aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL’ye kadar indirim imkânı sunulacak.
KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Promosyon ödemelerinden ve ek puan avantajlarından yararlanmak isteyenlerin emekli maaşını İş Bankası’na taşımaları ve kampanya süresi içinde gerekli başvuruları tamamlamaları gerekiyor. İndirim kampanyası ise daha önce İş Bankası'ndan kredi kartı almamış emekliler için geçerli olacak.