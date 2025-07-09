İş Bankası Emekliler İçin Harekete Geçti! Bankaların Promosyon Yarışı Kızışacak

Ayrıca, 1-31 Temmuz tarihleri arasında İş Bankası bireysel kredi kartına ilk kez başvuran SGK emeklilerine yönelik bir başka kampanya da devreye alındı. 4 Ağustos – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak her 1.000 TL ve üzeri harcamada, işlem tutarının %10’u kadar indirim sağlanacak. Aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL’ye kadar indirim imkânı sunulacak.