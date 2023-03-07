İş Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi!
Türkiye İş Bankası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası banka promosyonuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. EYT'linin emekli maaşını İş Bankası'nda alması durumunda 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kanunun çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı.
EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubeyi e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı, tercih ettiği bankaya yatırılacak.
İŞ BANKASI'NDAN EYT'Lİ VE EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU
EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar dilekçelerini vermek ve emeklilik işlemlerini halletmek için SGK binasının yolunu tutarken Türkiye İş Bankası, banka promosyonu miktarını açıkladı.
İş Bankası'nın EYT'liler ve emekliler için promosyon miktarı şöyle:
- 3.500 TL üzeri maaş aylık maaş alan emeklilere 4.500 TL,
- 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında maaş alan emeklilere 5.250 TL,
- 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında maaş alan emeklilere 6.750 TL,
- 10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 7.500 TL promosyon verilecek.