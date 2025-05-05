İş Bankası Emekli Promosyonlarını Mayıs Ayı İçin Açıkladı! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat

İş Bankası, Mayıs ayı boyunca emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. SGK kapsamındaki (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekliler, maaşlarını İş Bankası’na taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabilecek.

İş Bankası Emekli Promosyonlarını Mayıs Ayı İçin Açıkladı! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını taşıdıktan sonra 3 yıl süreyle bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Başvurular, İş Bankası şubeleri ile dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor.

EMEKLİLERE SUNULAN AVANTAJLAR AÇIKLANDI

İş Bankası, promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar da sunuyor. Bu ayrıcalıklar arasında indirimli faiz oranlarıyla ek hesap imkânı ve diğer banka ATM’lerinden belirli sayıda ücretsiz nakit çekme hakkı bulunuyor.

İş Bankası Emekli Promosyonlarını Mayıs Ayı İçin Açıkladı! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat - Resim : 1

PROMOSYON TUTARLARI NETLEŞTİ

İş Bankası tarafından duyurulan promosyon miktarları şöyle:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL nakit promosyon
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL nakit promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ve 3 yıl süreyle maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerinin promosyon ödemeleri, maaş aktarımının ardından hesaplara yatırılacak. Mevcut emeklilerin promosyon ödemeleri başvurudan itibaren 3 iş günü içinde yapılırken, yeni maaş alacakların ödemeleri maaş aktarımını takiben 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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