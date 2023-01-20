İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları
İş Bankası, Ocak ayı emekli promosyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından ilgilendiği emekli promosyon rakamlarında İş Bankası harekete geçti ve güncel rakamlarını şu şekilde açıkladı...
Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, geçtiğimiz yıl bankalar arasında büyük ölçekli bir yarış ortamı başlamıştı.
En çok müşteriye sahip olabilmek için en yüksek rakamları vermeye çalışan bankalar tarafında süreç eylül ayı itibarıyla son bulmaya başlamıştı.
Banka promosyon rakamlarının yeni yılda nasıl bir yol izleyeceği merak edilen konular arasında yer alırken, İş Bankası ocak ayı emekli promosyon rakamlarını şu şekilde açıkladı...
İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları;
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL