İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte güncel emekli promosyon rakamları...
Emekli promosyon rakamları geçtiğimiz yıl milyonlarca emekli vatandaşın yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi olurken, emekli promosyon rakamlarının gelecek yıl nasıl olacağı en çok merak edilen konular arasında yerini alıyordu.
2023 itibarıyla emekli promosyon rakamları hız kesmeden emeklilere verilmeye devam ederken, İş Bankası Mart ayı emekli promosyon ödeneklerini güncellediğini duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...
İş Bankası Güncel emekli promosyon rakamları şöyle;
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL