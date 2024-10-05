İş Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanların Hemen Şubeye Gitmesi Gerekiyor

HEMEN ŞUBEYE GİTMELERİ GEREKİYOR

Hak sahipleri, en son işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren on yıl içinde başvuruda bulunmadıkları takdirde alacakları zamanaşımına uğrayacak. Bu kapsamda, yatırımcıların, zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklarını geri alabilmeleri için belirtilen tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile hesaplarının bulunduğu şubelere başvurmaları gerekiyor.