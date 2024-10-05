İş Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanların Hemen Şubeye Gitmesi Gerekiyor
İş Bankası'nda banka hesabı olanları ilgilendirecek önemli açıklama geldi. Banka, milyonlarca müşterisi için geri sayım başlattı. Bu listede adı olanların şubeye gitmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dev bankası İş Bankası, milyonlarca müşterisini yakından ilgilendiren açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İş Bankası, müşterisi olan ve hesabında bakiyesi bulunan herkese son tarihi verdi.
İş Bankası, her yıl düzenli olarak yayınladığı 'Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar' listesini güncelledi. Bakiyesi bulunan ancak yıllardır kullanılmayan ve bekletilen hesaplar için bu tarihe kadar başvuru yapılmaması halinde tüm bakiye TMSF'ye otomatik olarak devredilecek.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesi gereğince, yatırım kuruluşları nezdindeki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin bilgisi yayımlandı. Yatırımcılar, 2024 ve 2025 yıllarında zamanaşımına girecek olan bu alacaklar için dikkatli olmalı. İş Bankası'nın internet sitesi üzerinden saniyeler içinde zamanaşımına uğrayacak hesaplar sorgulanabilecek.
HEMEN ŞUBEYE GİTMELERİ GEREKİYOR
Hak sahipleri, en son işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren on yıl içinde başvuruda bulunmadıkları takdirde alacakları zamanaşımına uğrayacak. Bu kapsamda, yatırımcıların, zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklarını geri alabilmeleri için belirtilen tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile hesaplarının bulunduğu şubelere başvurmaları gerekiyor.
Zamanaşımına uğrayan alacakların iadesi için hak sahiplerinin, 26.08.2021 tarihli Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvuruda bulunmaları şart. Yatırımcılar, bu süreçte haklarını kaybetmemek için gerekli adımları zamanında atmalıdır.