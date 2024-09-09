İş Bankası Değişikliğe gitti ; Emeklilere Promosyonda Ek Ödeme Var
İş Bankası, emeklilere yönelik promosyon tutarlarında değişiklik yaptı. Banka, emeklilere yönelik yeni bir ödeme planı daha başlatma kararı aldı. Banka tarafından ödenecek promosyonun detayları banka tarafından açıklandı.
Bu plan kapsamında emeklilere daha avantajlı ve cazip fırsatlar sunulacak.
Emeklilere yönelik yapılan bu değişiklik, bankanın müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir. İş Bankası, emeklilere yönelik sunduğu avantajlı kampanyalarla sektörde öncü konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir.
Emeklilere 12.000 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart’ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.