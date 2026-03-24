İran’dan Türkiye'ye Gaz Akışı Durdu

İsrail'in Güney Pars'a saldırısının ardından İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının kesildiği belirtildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bloomberg'in haberine göre İran, Türkiye’ye gaz ihracatını geçen hafta İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından durdurdu.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye geçen yıl gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.

İran’ın gaz tedarikindeki bu kesintinin ne kadar süreceği netleşmezken, Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

Kaynak: Bloomberg

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
