İran savaşa dahil olursa Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?

İsrail - Filistin hattında Hamas'ın 'Aksa Tufanı' adını verdiği sürpriz 'operasyonu' sonucu başlayan çatışmalar uluslararası kamuoyunca dikkatle takip edilirken, Türkiye bir taraf seçmek yerine sıklıkla itidal çağrısında bulunuyor.

10 Haber yazarı Barış Soydan, Bloomberg'in İran'ın savaşa dahil olması durumunda Türkiye ve dünya ekonomisini nasıl etkileneceğine dair analizini okurlarıyla paylaştı.

"Bloomberg savaşın Gazze’yle sınırlı kalması durumunda petrol fiyatına ve dünya ekonomisine büyük bir etkisinin olmasını beklemiyor. Bu durumda petrol fiyatı 4 dolar artacak (şimdiden arttı), dünyanın ekonomik büyümesi 0.1 puan düşecek, küresel enflasyon ise 0.1 puan yükselecek" diyen uzman isim, şöyle devam etti:

"Savaşın Gazze’yle sınırlı kalmaması, 'Vekalet savaşı'na dönüşmesi, yani Lübnan’da Hizbullah’ın dahil olması veya Suriye’ye yayılması durumunda ise Bloomberg’e göre petrol fiyatı 8 dolar artacak, küresel ekonomik büyüme 0.3 puan düşerken enflasyon 0.2 yükselecek. Bu senaryonun da ekonomik açıdan çok derin bir etki öngörmediğini belirtmek gerek. Petrolün 90 doları geçerek 100 dolara yaklaşması elbette önemli ama Türkiye’nin 'altında kalacağı' bir artış değil.

'PETROLÜN FİYATI 64 DOLAR ARTACAK'

Üçüncü senaryo en kötüsü: Bir İsrail-İran savaşı. İşte bu dünya ve Türkiye ekonomisi açısından bir felaket demek. Bloomberg’e göre bu senaryoda petrolün varil fiyatı 64 dolar artacak! Yani 150 civarına yükselecek. Küresel ekonomik büyüme 1 puan düşerken enflasyon yüzde 1.2 artacak.

'ENFLASYONU PATLATIR'

Petrolün 150 dolara yükselmesi ve uzun bir süre orada kalması hem Türkiye’nin dış ticaret açığını, hem ona bağlı olarak cari açığı, hem de yurtiçinde enflasyonu patlatır. Dünya ekonomisindeki yavaşlama ihracatı kötü etkiler. Bu arada elbette turizm de İsrail-İran savaşından çok ağır darbe alır. Enflasyon ve cari açıkta aynı anda yaşanacak artış Türk Lirası üzerinde büyük bir değer kaybı baskısına yol açar. Mehmet Şimşek’in uygulamaya çalıştığı ekonomi politikası çok büyük olasılıkla çöker.

'AĞIR SONUÇLARI OLUR'

İsrail-İran savaşının sadece Türkiye’ye değil dünyaya da çok büyük etkisi olur. Petrolün 150 dolara yükselmesi Amerika ve Avrupa’da da enflasyonun yeniden gemi azı almasına yol açar. Merkez bankaları buna karşılık yeniden faiz artırımlarına başlarlarsa ekonomiler durgunluğa girer. Bunun da siyasette çok ağır sonuçları olur.

ABD Başkanı Biden’ın 'İsrail’in Gazze’yi işgal etmesi büyük hata olur' demesinin sebebi bana kalırsa bu."

Yazının tamamı.