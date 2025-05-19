iPhone Pil Değişim Ücretleri 2025: İşte iPhone SE’den 16 Pro Max’e Kadar Güncel Fiyat Listesi

iPhone’unuzun şarjı çabuk bitiyorsa pil değişim zamanı gelmiş olabilir! iPhone pil ömrü azalan kullanıcılar için 2025 yılı batarya değişim ücretleri belli oldu. İşte iPhone SE’den 16 Pro Max’e kadar tüm modellerin güncel fiyat listesi...

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iPhone Pil Değişim Ücretleri 2025: İşte iPhone SE’den 16 Pro Max’e Kadar Güncel Fiyat Listesi

iPhone kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan pil ömrü, zamanla cihaz performansını doğrudan etkileyebiliyor. Şarjın hızla tükenmesi ve cihazın yavaşlaması gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar için en etkili çözüm ise batarya değişimi. Peki, 2025 yılı itibarıyla iPhone pil değişim ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Apple’ın Türkiye’de sunduğu resmi servis hizmetlerinde, iPhone modellerine göre pil değişim ücretleri değişiti. iPhone SE’den en yeni Pro Max modellerine kadar 2025 yılına ait güncel batarya değişim fiyatları...

iPhone Pil Değişim Ücretleri 2025: İşte iPhone SE’den 16 Pro Max’e Kadar Güncel Fiyat Listesi - Resim : 1

iPHONE 2025 PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X serisi:
2.959 TL

iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 serisi:
3.829 TL

iPhone 14 ve iPhone 15 serisi:
4.259 TL

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus:
4.259 TL

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max:
5.159 TL

PİL DEĞİŞİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Zamanla kapasitesini kaybeden iPhone bataryaları, cihaz performansını düşürmenin yanı sıra uygulamalarda donma, şarjın çabuk tükenmesi ve beklenmedik kapanmalara yol açabiliyor. Yetkili servis tarafından yapılan pil değişimi, iPhone’unuzu neredeyse ilk günkü performansına geri döndürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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