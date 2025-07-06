iPhone 17 İçin Geri Sayım Başladı! Türkiye Fiyatı ve Yeni Özellikler Sızdı

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iPhone 17 serisinin, özellikle Pro Max modeliyle öne çıkması bekleniyor. Pro Max’in, selefi iPhone 16 Pro Max’e kıyasla yaklaşık %5 oranında daha kalın olacağı iddia ediliyor. Bu artışın sebebi ise daha büyük bir bataryaya yer açmak. İddialara göre, iPhone 17 Pro Max’te 5.000 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Bu da cihazın enerji verimliliği açısından Apple tarihinin en güçlü bataryasına sahip modeli olacağı anlamına geliyor.

KAMERA PERFORMANSI YİNE ODAK NOKTASINDA

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin her ikisinde de üçlü 48 megapiksel arka kamera kurulumu bulunacağı belirtiliyor. Ön kamerada ise 24 megapiksellik bir yükseltme öngörülüyor. Önceki yıllarda sadece Pro Max modellerine özel olan bazı kamera özelliklerinin bu yıl her iki üst segment modele de entegre edilmesi bekleniyor.

DYNAMIC ISLAND TASARIMI DEĞİŞEBİLİR

Bazı kaynaklar, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde daha küçük bir Dynamic Island (ön kamera ve sensör alanı) kullanılacağını iddia etti. Ancak bu tasarım değişikliğinin bu yıla mı yoksa 2026’ya mı erteleneceği henüz netlik kazanmadı. Eğer iddialar doğru çıkarsa, ekran kullanım alanı artacak ve daha sade bir ön yüzey tasarımı mümkün olacak.

TANITIM EYLÜL'DE, SATIŞ EKİM'DE BAŞLAYABİLİR

Apple’ın iPhone 17 serisini her yıl olduğu gibi eylül ayında tanıtması bekleniyor. Türkiye'deki satışların ise ekim ayı içerisinde başlaması öngörülüyor. Yeni modellerin, özellikle batarya performansı ve kamera gücüyle kullanıcıların beklentilerini karşılaması hedefleniyor.

IPHONE 17 NE KADARA SATILACAK?

Şu anda Türkiye'de iPhone 16 modeli 69.999 TL, iPhone 16 Pro Max 1 TB versiyonu ise 131.999 TL’den satılıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisinin, döviz kuru ve enflasyon gibi faktörler nedeniyle daha yüksek fiyatlarla piyasaya çıkması öngörülüyor. iPhone 17’nin başlangıç fiyatının yaklaşık 80.000 TL, Pro Max modelinin ise 150.000 TL’ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi