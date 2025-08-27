iPhone 17 Çıkış Tarihi Açıklandı! Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji dünyasının gözü Apple’ın her yıl düzenlediği büyük lansmana çevrildi. Şirket, 'Awe Dropping' başlığıyla duyurduğu etkinliği 9 Eylül Salı günü gerçekleştirecek ve iPhone 17 ailesi ilk kez sahneye çıkacak.

İPHONE 17’NİN YENİ ÜYESİ AIR MODELİ

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre serinin en dikkat çeken telefonu, iPhone 17 Air olacak. Apple’ın bugüne kadarki en ince ve en hafif modeli olarak lanse edilen cihaz, 6.6 inç ekranla gelecek ve iPhone 16 Plus’ın yerini alacak. Tek arka kameraya sahip olacak bu model, tasarımıyla fark yaratacak.

Serinin amiral gemileri iPhone 17 Pro ve Pro Max, alüminyum çerçeveye sahip daha dayanıklı bir tasarımla gelecek. Ayrıca yeniden tasarlanan çubuk şeklindeki kamera modülü de bu modellere eklenecek.

ORTAK ÖZELLİKLER DAHA GÜÇLÜ ÇİP, 120 HZ EKRAN

Tüm modellerde A19 veya A19 Pro işlemciler kullanılacak. Daha önce sadece Pro serisine özel olan 120 Hz ProMotion ekran bu kez tüm iPhone 17 ailesinde standart olacak. Böylece uygulamalarda ve oyunlarda çok daha akıcı bir deneyim sunulacak.

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ DE GELİYOR

Etkinlik yalnızca iPhone 17 ile sınırlı olmayacak. Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 de aynı etkinlikte tanıtılacak. Bu, Apple’ın son üç yıldır çıkardığı tüm saat serilerinin aynı anda yenileneceği ilk etkinlik olacak.

Ayrıca AirPods Pro 3, yeni HomePod mini ve güncellenmiş Apple TV 4K da lansmanda yer alacak ürünler arasında bulunuyor.

YAZILIM TARİHLERİ DE AÇIKLANACAK

Donanımın yanı sıra Apple, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe gibi yeni işletim sistemlerinin çıkış tarihlerini de açıklayacak. Lansman, Apple’ın resmi sitesinden, YouTube’dan ve Apple TV uygulamasından canlı yayınlanacak.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

Apple’ın Çin’e uygulanan vergiler nedeniyle zarar etmesi, fiyatlara yansıdı. Şirketin iPhone 17 serisine 50 dolarlık ek zam yapacağı öne sürülüyor.

Beklenen fiyatlar şöyle:

iPhone 17: 849 dolar – Türkiye fiyatı: 82.999 TL

iPhone 17 Air: 949 dolar – Türkiye fiyatı: 92.999 TL

iPhone 17 Pro: 1049 dolar – Türkiye fiyatı: 104.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar – Türkiye fiyatı: 124.999 TL

Kaynak: Haber Merkezi