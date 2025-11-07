İPA’dan Dikkat Çeken Rapor: İstanbul’da Geçim Savaşı Büyüyor! Yaşam Maliyeti 100 Bin Lirayı Aştı

İPA Ekim 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 104 bin 927 liraya yükseldi. Yılın ilk 10 ayında yaşam giderlerindeki artış yüzde 26,6’ya ulaştı.

İPA'dan Dikkat Çeken Rapor: İstanbul'da Geçim Savaşı Büyüyor! Yaşam Maliyeti 100 Bin Lirayı Aştı
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ekim 2025’e ilişkin yaşam maliyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, megakentte dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam gideri 104 bin 927 liraya yükseldi. Böylece İstanbul’da yaşam maliyeti ilk kez 100 bin liranın üzerine çıktı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,82

Ekim ayında İstanbul’daki yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,82 oranında arttı. Barınma, gıda, ulaşım ve enerji giderlerindeki yükselişin etkisiyle temel ihtiyaç kalemleri her geçen ay daha da pahalı hale geldi.

10 AYDA YÜZDE 26,6 ARTIŞ

İPA’nın verilerine göre, 2025 yılının başında dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 82 bin 880 lira seviyesindeydi. Ocak–Ekim döneminde yaşanan toplam artış ise yüzde 26,6 olarak hesaplandı.
Raporda, bu yükselişin İstanbul’da enflasyonun günlük yaşama doğrudan yansıdığını ve kentteki geçim baskısının giderek arttığını ortaya koyduğu belirtildi.

