İPA Verileri Ortaya Koydu: Asgari Ücret Ne Kadar Eridi?

2024 yılının sonuna yaklaşırken, asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Zam tartışmaları devam ederken, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce asgari ücretin 1 yıllık süre içinde ne kadar eridiğine ilişkin açıklama yaptı.

Gökçe'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

'ASGARİ ÜCRET NE KADAR ERİDİ?'

“Yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü yıl sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) göre 11.741, İstanbul Planlama Ajansı ( İPA) Yaşam Maliyeti verilerine göre 10.788 liraya denk olacak. Ocak - Ekim döneminde erime Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 5.261, İPA’ya göre 6.214 lira.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ

Ocak ayındaki 17.002 liranın alım gücünü enflasyona karşı korumak için asgari ücretin TCMB verilerine göre 24.621, İPA verilerine göre 26.795 TL olması gerekiyor. Yani asgari ücret bu düzeye ulaşsa bile alım gücü bakımından ancak 2024 Ocak seviyesine ulaşacak. Bu yüzden bu oranı aşan, gelecek senenin enflasyon erimesini de öngören bir artış gerekiyor.”