iOS'un Yeni Güncellemesi Kullanıcıları İkiye Böldü: Android'e mi Geçecekler?

GİZLİLİK İHLALİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Kullanıcılar bu durumu gizlilik ihlali olarak değerlendiriyor ve kayıt işleminin güvenlik açıklarına yol açabileceği endişesini taşıyor. Özellik aktif olduğunda karşı tarafa bilgilendirme yapılacak olsa da, bu durum, kayıtların güvenli saklanması ve kimlerin erişebileceği gibi konuları gündeme taşıdı.

Marka yetkilileri ise bu özelliğin güvenli kullanımını sağlamak için kullanıcıların gizlilik haklarını koruyacak ek önlemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.