iOS'un Yeni Güncellemesi Kullanıcıları İkiye Böldü: Android'e mi Geçecekler?
Teknoloji devi Apple'ın getireceği yeni iOS sürümü kullanıcılar arasında büyük tartışma yarattı. Güvenlik zafiyeti olacağını düşünen kullanıcılar Android'e geçmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca Apple, yeni sürümünde sunduğu güncellenmiş özelliklerle kullanıcılarının gündemine geldi. Ancak Apple'ın iOS'taki yeni özelliklerden biri, gizlilik ve güvenlik konularında kullanıcıları endişelendirdi. Arama kayıt özelliği, kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Bu yenilikle, hem sesli hem de görüntülü görüşmelerin kaydedilebilmesi mümkün hale geldi.
GİZLİLİK İHLALİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Kullanıcılar bu durumu gizlilik ihlali olarak değerlendiriyor ve kayıt işleminin güvenlik açıklarına yol açabileceği endişesini taşıyor. Özellik aktif olduğunda karşı tarafa bilgilendirme yapılacak olsa da, bu durum, kayıtların güvenli saklanması ve kimlerin erişebileceği gibi konuları gündeme taşıdı.
Marka yetkilileri ise bu özelliğin güvenli kullanımını sağlamak için kullanıcıların gizlilik haklarını koruyacak ek önlemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.