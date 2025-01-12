İnternetten Alışveriş Yapanlara Kötü Haber: Bu Ürünler Artık İade Edilemeyecek
1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, tüketicilerin bazı ürünlerde koşulsuz iade hakkı sona erdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, akıllı saatler, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve motosikletler gibi ürünlerin artık 15 gün içinde sebep göstermeksizin iade edilemeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Ekonomim.com
Mahmut Şahin, uzun yıllardır uygulanan 15 günlük vazgeçme hakkının kaldırılmasının tüketicilerin aleyhine bir durum oluşturduğunu belirtti. Şahin, “Uzaktan satışlarda tüketiciler, memnun kalmadıkları bir ürünü 15 gün içinde iade edebiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu hak kaldırıldı. Artık, bu ürünlerden herhangi birini satın alan tüketiciler, vazgeçme hakkını kullanamayacak” dedi.
KARGO ÜCRETLERİ TÜKETİCİNİN SIRTINDA
Şahin, yönetmelik değişikliğiyle birlikte kargo ücretlerinin de tüketiciye yüklendiğini ifade etti. Şahin, “Eskiden, iade edilen ürünlerin kargo masraflarını satıcı karşılıyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre, iade durumunda kargo ücreti tüketici tarafından ödenecek. Bu da tüketicilere ek bir yük getirdi” şeklinde konuştu.
"HAKEM HEYETLERİNDE YIĞILMALAR YAŞANACAK"
Yönetmelik değişikliğiyle ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çeken Şahin, “1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, hakem heyetlerinde büyük bir yoğunluğa neden olacak. Tüketici, yaşadığı mağduriyetler için dava açmak zorunda kalacak, ancak bu süreç hem zaman hem de maddi kayıplara yol açacak” ifadelerini kullandı.
"YANLIŞ ÜRÜN GELDİĞİNDE İADE HAKKI YOK"
Tüketicilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin de yanlış ya da kusurlu ürünlerin iadesiyle ilgili olduğunu belirten Şahin, “Örneğin, internetten cep telefonu sipariş verdiniz, ancak size oyuncak telefon geldi. Yeni düzenlemeye göre bu ürünü iade etme hakkınız yok. Dava açıp yıllarca beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum, tüketiciyi korumaktan ziyade satıcıları koruyor” dedi.
"TEPKİMİZİ DİLE GETİRDİK, ANCAK KARAR ÇIKMADI"
Şahin, yönetmeliğin iptali için dava açtıklarını ancak henüz bir sonuç alınamadığını ifade ederek, “1,5 yıl önce bu düzenlemenin iptali için dava açtık. Ancak süreç uzadı ve düzenleme yürürlüğe girdi. Yargı sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.