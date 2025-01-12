İnternetten Alışveriş Yapanlara Kötü Haber: Bu Ürünler Artık İade Edilemeyecek

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRDİK, ANCAK KARAR ÇIKMADI"

Şahin, yönetmeliğin iptali için dava açtıklarını ancak henüz bir sonuç alınamadığını ifade ederek, “1,5 yıl önce bu düzenlemenin iptali için dava açtık. Ancak süreç uzadı ve düzenleme yürürlüğe girdi. Yargı sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.