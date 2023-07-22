İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: Siparişiniz iptal olduysa dikkat!

Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Denetimleri sıklaştırdık. Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" diye konuştu.