İnternetten Aldığı Dolap Hayatını Değiştirdi: 14 Bin Liraya Aldı, İçinden Hazine Çıktı

EŞYALARIN SAHİBİNİ BULDU VE İADE ETTİ

Dolaptan çıkan bu değerli eşyaların unutulmuş olabileceğini düşünen Amanda, dolabın satıcısıyla hemen iletişime geçti. Satıcı, eşyaların düğünlerinden kalma özel bir çini koleksiyonu olduğunu belirtti. Amanda, koleksiyonu sahibine teslim ettiğini belirterek, "Kimsenin düğün hatıralarını kaybetmesini istemezdim, özellikle bu kadar özel bir koleksiyonu" dedi.

Amanda’nın bu davranışı sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, doğru olanı yaptığı için onu takdir ederken, diğerleri eşyaları kendisine saklaması gerektiğini savundu.

Bir kullanıcı, "Dürüst olmak her zaman kazandırır, vicdan rahatlığı paradan değerlidir" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise "Satıcı, dolabı teslim etmeden önce kontrol etmeliydi. Bu artık yeni sahibinin malıydı" diyerek farklı bir görüş dile getirdi.