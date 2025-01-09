İnternetten Aldığı Dolap Hayatını Değiştirdi: 14 Bin Liraya Aldı, İçinden Hazine Çıktı
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Amanda DeWitt, internetten uygun fiyatlı ikinci el bir dolap alırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. 400 dolara (yaklaşık 14 bin TL) satın aldığı Louis XVI tarzı dolabın içinden, piyasa değeri 106 bin TL'yi bulan değerli eşyalar çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amanda, Facebook üzerinden gördüğü mermer üstlü dolabı "hayalindeki mobilya" olarak tanımladı. TikTok'ta paylaştığı videoda, "İnanılmaz bir büfe buldum ve orijinal fiyatının dokuzda birine satın aldım" diyerek heyecanını dile getirdi.
DOLABIN İÇİNDEN SERVET ÇIKTI
Eve getirdiği dolabın çekmecelerini kontrol etmeye başlayan Amanda, içinin Hermes marka turuncu kutular ve Tiffany&Co mavi kutularıyla dolu olduğunu fark etti. Kutuları açtığında ise altın çerçeveli Hermes marka porselen tabaklar buldu. Tanesi yaklaşık 250 dolara (yaklaşık 8.8 bin TL) satılan bu tabaklardan toplamda 12 adet çıktı. Ayrıca Tiffany&Co kutusunun içinde bir pasta servisi bıçağı vardı.
EŞYALARIN SAHİBİNİ BULDU VE İADE ETTİ
Dolaptan çıkan bu değerli eşyaların unutulmuş olabileceğini düşünen Amanda, dolabın satıcısıyla hemen iletişime geçti. Satıcı, eşyaların düğünlerinden kalma özel bir çini koleksiyonu olduğunu belirtti. Amanda, koleksiyonu sahibine teslim ettiğini belirterek, "Kimsenin düğün hatıralarını kaybetmesini istemezdim, özellikle bu kadar özel bir koleksiyonu" dedi.
Amanda’nın bu davranışı sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, doğru olanı yaptığı için onu takdir ederken, diğerleri eşyaları kendisine saklaması gerektiğini savundu.
Bir kullanıcı, "Dürüst olmak her zaman kazandırır, vicdan rahatlığı paradan değerlidir" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise "Satıcı, dolabı teslim etmeden önce kontrol etmeliydi. Bu artık yeni sahibinin malıydı" diyerek farklı bir görüş dile getirdi.