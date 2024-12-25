İnternetinizdeki Sürekli Kopma ve Takılmanın Sebebi Tam da Bu Cihaz! Sakın Yaklaştırmayın

KESİNTİSİZ İNTERNET İÇİN BANT YÖNTEMİ

Evdeki birçok cihaz, akıllı telefonlardan güvenlik kameralarına ve bebek monitörlerine kadar 2,4 GHz bandını kullanıyor. Ancak modern yönlendiriciler, 2,4 GHz bandına ek olarak 5 GHz bandını da sunarak, mikrodalgalardan etkilenmeyen bir alternatif sağlıyor.

5 GHz bandı, daha az parazit yaşadığı için internet bağlantısını daha stabil hale getiriyor. Fakat, 2,4 GHz bandını kullanan cihazlarla, özellikle yönlendirici ile mikrodalga fırının yakın mesafede olması durumunda parazitler yaşanabilir. Bu durumda Wi-Fi sinyali zayıflayabilir veya bağlantı kesilebilir.