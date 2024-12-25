İnternetinizdeki Sürekli Kopma ve Takılmanın Sebebi Tam da Bu Cihaz! Sakın Yaklaştırmayın
Mikrodalga fırınlar, Türkiye'deki hemen her evde yer alan ve yemeklerin hızlıca ısınmasını sağlayan cihazlardır. Ancak çoğu kullanıcı, mikrodalga fırınların internet bağlantısı üzerinde yaratabileceği etkilerden habersiz.
Kaynak: Haber Merkezi
Mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar yayarak Wi-Fi sinyallerini etkileyebilir ve internet hızının düşmesine neden olabilir. Mikrodalgalar, özellikle 2,4 GHz bandında çalışan kablosuz ağlarla etkileşime girerek kesintilere yol açabilir. Bunun nedeni, hem mikrodalgaların hem de Wi-Fi sinyallerinin benzer frekanslarda çalışmasıdır.
ELEKTROMANYETİK YAYARAK İNTERNETİ ENGELLİYOR
Mikrodalga fırınlar, elektromanyetik dalgalar yayarak evdeki kablosuz ağ üzerinden veri iletimini engelleyebilir. Bu durum, sadece mikrodalga fırını çalışırken geçerli olup, bağlantıdaki sorunlar kalıcı değildir. Mikrodalga fırını kullanırken internet bağlantısının yavaşlaması ya da video görüşmelerinin kesilmesi gibi sorunlar yaşanabilir.
KESİNTİSİZ İNTERNET İÇİN BANT YÖNTEMİ
Evdeki birçok cihaz, akıllı telefonlardan güvenlik kameralarına ve bebek monitörlerine kadar 2,4 GHz bandını kullanıyor. Ancak modern yönlendiriciler, 2,4 GHz bandına ek olarak 5 GHz bandını da sunarak, mikrodalgalardan etkilenmeyen bir alternatif sağlıyor.
5 GHz bandı, daha az parazit yaşadığı için internet bağlantısını daha stabil hale getiriyor. Fakat, 2,4 GHz bandını kullanan cihazlarla, özellikle yönlendirici ile mikrodalga fırının yakın mesafede olması durumunda parazitler yaşanabilir. Bu durumda Wi-Fi sinyali zayıflayabilir veya bağlantı kesilebilir.
YÖNLENDİRİCİ KONUMU ÖNEMLİ
Wi-Fi bağlantınızın en iyi şekilde çalışabilmesi için yapabileceğiniz en önemli şey, yönlendiriciyi mikrodalga fırından mümkün olduğunca uzağa, tercihen başka bir odada yerleştirmektir. Yönlendiriciyi, sinyali engelleyen mobilya veya duvar gibi engellerden uzak tutmak da önemlidir. Bu şekilde, internet hızınız sözleşmeli hızınıza yakın olur ve bağlantınız daha stabil hale gelir.
Mikrodalga fırınlar ve Wi-Fi bağlantınız arasındaki olası parazitlerden kaçınmak için cihazlar arasındaki mesafeye dikkat etmek, internet ağınızın daha sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır.