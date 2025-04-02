İnternet Alışverişinde Kritik Detay Ortaya Çıktı! Bunu Yapan Yandı: Para Üstüne Para Verecekler

İNTERNETTE YAPILAN YAYGIN HATALAR

1. Ürünü Yeterince Araştırmamak

Birçok tüketici, alışveriş yaparken sadece ürün fotoğrafı ve fiyatına bakarak karar veriyor. Özellikle set veya kombin ürünlerde bu durum, eksik siparişlere yol açabiliyor. Ayrıca, kullanıcı yorumlarını okumamak da büyük hayal kırıklıkları yaşanmasına sebep olabiliyor.

2. Fiyat Karşılaştırması Yapmamak

Aynı ürün, farklı e-ticaret platformlarında değişen fiyatlarla satışa sunulabiliyor. Stok durumu, satıcı maliyetleri ve kampanyalar nedeniyle oluşan fiyat farkları zaman zaman 1.000 TL’yi aşabiliyor. Bu yüzden alışveriş öncesi farklı platformlardan fiyat karşılaştırması yapmak önemli.