İnternet Alışverişinde Kritik Detay Ortaya Çıktı! Bunu Yapan Yandı: Para Üstüne Para Verecekler
İnternet alışverişlerinde yapılan yaygın hatalar, büyük masraflar getirebiliyor. İşte internet alışverişlerinde kaçınılması gereken kritik noktalar:
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de internetten alışveriş yapan kişi sayısı 30 milyona yaklaşırken, e-ticaret sektörü 800 milyar lirayı aşmış durumda. Ancak bu büyüme, bazı tüketicilerin bilinçsiz alışveriş yapmasına ve maddi kayıplar yaşamasına da neden olabiliyor.
İNTERNETTE YAPILAN YAYGIN HATALAR
1. Ürünü Yeterince Araştırmamak
Birçok tüketici, alışveriş yaparken sadece ürün fotoğrafı ve fiyatına bakarak karar veriyor. Özellikle set veya kombin ürünlerde bu durum, eksik siparişlere yol açabiliyor. Ayrıca, kullanıcı yorumlarını okumamak da büyük hayal kırıklıkları yaşanmasına sebep olabiliyor.
2. Fiyat Karşılaştırması Yapmamak
Aynı ürün, farklı e-ticaret platformlarında değişen fiyatlarla satışa sunulabiliyor. Stok durumu, satıcı maliyetleri ve kampanyalar nedeniyle oluşan fiyat farkları zaman zaman 1.000 TL’yi aşabiliyor. Bu yüzden alışveriş öncesi farklı platformlardan fiyat karşılaştırması yapmak önemli.
3. Kargo Teslimatında Ürünü Kontrol Etmemek
Sipariş edilen ürünlerin kargo teslimatı sırasında kontrol edilmemesi, yanlış veya hasarlı ürünlerin iade sürecini zorlaştırabiliyor. Ürünler, kuryenin yanında açılarak kontrol edilmeli.
4. Sanal Kart Kullanmamak
Çevrimiçi alışverişlerde sanal kart kullanmamak, kredi kartı bilgilerinin çalınma riskini artırıyor. Sanal kart, yalnızca belirlenen limit kadar harcama yapmaya izin verdiği için güvenliği artırıyor.
5. Ucuz Fiyatlara Aldanmak
Özellikle parfüm, ayakkabı ve kıyafet gibi kategorilerde sahte ürün riski yüksek. Satıcının güvenilirliği, iade politikaları ve ürünün orijinalliği mutlaka kontrol edilmeli.