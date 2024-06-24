İnşaat sektörü güven vermedi, alaşağı oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 100'DEN KÜÇÜK DEĞER ALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem