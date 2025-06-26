İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Yılın İlk Artışını Kaydetti

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Raporda, Türkiye’nin güvenli tedarikçi rolünün öne çıkmaya devam ettiğine dikkat çekilirken, özellikle iç pazarda gözlemlenen normalleşme ve üretimdeki artış, Faaliyet Endeksi’ni yukarı taşıdı. Ancak güven ve beklenti göstergelerinde sınırlı düşüş yaşandığı belirtildi.

FAALİYET ENDEKSİ 127,6 PUANA YÜKSELDİ

Mayıs ayında Faaliyet Endeksi, önceki aya göre 2,8 puanlık artışla 127,6 puana ulaştı. Bu yükselişte mevsimsel hareketlilik, iç satışlardaki toparlanma ve ihracattaki yükseliş etkili oldu. Özellikle iç talepteki normalleşme ve üretimdeki artış, sektör cirolarına da yansıdı.

İhracat pazarlarındaki korumacılık eğilimleri ise belirsizlikleri artırarak ticarette durağanlığa yol açtı. Buna rağmen Türk ürünlerine yönelik güvenli tedarikçi talebi, sektörün dış pazarlardaki görünümünü güçlendirdi.

GÜVEN SEVİYESİNDE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Türkiye İMSAD’ın verilerine göre, mayıs ayında Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 55,9 puana geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu değer 69,5 puan seviyesindeydi. Güven kaybının yavaşlayarak da olsa devam ettiği, ancak hala düşük seviyelerde seyrettiği belirtildi.

BEKLENTİLER ZAYIFLADI, ÜRETİM UMUDU SÜRÜYOR

Beklenti Endeksi ise mayıs ayında 0,5 puanlık düşüşle 67,2 puana indi. Küresel ticaretteki korumacılık söylemleri ve genel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yatırım ve büyüme beklentilerinde sınırlı zayıflama yaşandı. Geçen yılın mayıs ayına göre ise bu endeksin 12,3 puan geride olduğu kaydedildi.

Her şeye rağmen gelecek 3 aya dair üretim ve yatırım beklentilerinin pozitif seyrettiği, istihdam tarafındaki beklentilerde ise sınırlı bir gerileme yaşandığı ifade edildi.

YILIN DEVAMINDA DÜZENLİ TOPARLANMA UMUDU

Haziran ayı ve yılın üçüncü çeyreği için öngörülerde, iç piyasada uygulanması muhtemel sıkılaşma önlemleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağı vurgulandı. Sektörün bu dönemde toparlanma çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA