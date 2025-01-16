İnşaat Lideri İflasın Eşiğinde! Türkiye'deki Birçok Büyük İhaleyi Almıştı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YANKI UYANDIRDI

Eray Grup’un konkordato kararı, inşaat sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yıllarca birçok projeye malzeme tedariği sağlayan şirketin konkordato sürecine girmesi, hem alacaklılar hem de sektör paydaşları tarafından dikkatle takip ediliyor. Şirket, sadece inşaat sektöründe değil, tekstil ve hurdacılık gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyordu.