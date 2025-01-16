İnşaat Lideri İflasın Eşiğinde! Türkiye'deki Birçok Büyük İhaleyi Almıştı
Birçok büyük inşaat projesine malzeme tedariği sağlayan Eray Grup Metal Tekstil İnşaat, ekonomik zorluklarla baş edemeyince konkordato ilan etti. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Bu karar, şirketin borçlarını yeniden yapılandırması ve mali durumunu düzeltmesi için zaman tanırken, icra takiplerini de durduruyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahkemenin verdiği karar kapsamında, Eray Grup aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak ve önceden başlatılmış olanlar durdurulacak. Ayrıca şirketin faaliyetleri, atanan konkordato komiserlerinin denetiminde devam edecek. Şirketin mali durumunun iyileştirilip iyileştirilemeyeceği bu süreçte yakından incelenecek.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YANKI UYANDIRDI
Eray Grup’un konkordato kararı, inşaat sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yıllarca birçok projeye malzeme tedariği sağlayan şirketin konkordato sürecine girmesi, hem alacaklılar hem de sektör paydaşları tarafından dikkatle takip ediliyor. Şirket, sadece inşaat sektöründe değil, tekstil ve hurdacılık gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyordu.
MAHKEME KARARININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/1139 esas numaralı kararına göre, kesin mühlet süresince şu tedbirler uygulanacak:
Şirket aleyhine yeni takip başlatılamayacak, mevcut takipler durdurulacak.
Rehinli mallar nedeniyle başlatılan takipler devam edebilecek, ancak malların satışı gerçekleştirilemeyecek.
Şirketin yönetim kurulu, konkordato komiserlerinin onayı olmadan herhangi bir işlem yapamayacak.
Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek üzere Mali Müşavir Cemile Sahillioğlu ve Hukukçu Nehir Ak’ı komiser olarak atadı. Süreç, komiserlerin denetimi altında devam edecek ve duruşma 9 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.