İnşaat Devinden İflas Depremi: Yarım Asırlık Devir Kapandı
Yarım asrı aşkın bir geçmişe sahip olan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ'nin iflası talep edildi.
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tarafından yarım asırlık şirket olan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ'ye açılan iflas davasını kamuoyuna duyurdu. Dava, Ahmet Uğur Gürpınar tarafından açıldı.
Mahkeme duyurusunda, EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ'nin iflas talebine karşı yapılacak itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 179/a maddesi uyarınca başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.
Mahkeme, itirazda bulunacakların iflasın gereksiz olduğunu kanıtlayarak davanın reddini talep edebileceğini ve itiraz edenlerin, H.M.K 316 ve ilgili maddelere göre maddi delilleri sunmaları gerektiğini vurguladı.
DURUŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
İflas için açılan davanın duruşması için 6 Kasım 2024 tarihi verildi. Davanın saat 15.05'te gerçekleştirileceği belirtildi. Bununla birlikte, ilgili kişilerin duruşmaya katılmama durumunda, vekil atama hakkına da sahip oldukları, delillerin ise mahkemeye ibraz edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.