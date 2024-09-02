İnşaat Devinden İflas Depremi: Yarım Asırlık Devir Kapandı

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tarafından yarım asırlık şirket olan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ'ye açılan iflas davasını kamuoyuna duyurdu. Dava, Ahmet Uğur Gürpınar tarafından açıldı.

Mahkeme duyurusunda, EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ'nin iflas talebine karşı yapılacak itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 179/a maddesi uyarınca başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.