İngiltere'de Trump Korkusu! Merkez Bankası Faiz İndirdi

İngiltere Merkez Bankası, ekonomik büyüme görünümünün kötüleştiğine işaret ederek faiz indirimine devam etti ve oranı yüzde 4,5 seviyesine çekti.

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İngiltere'de Trump Korkusu! Merkez Bankası Faiz İndirdi

İngiltere merkez bankası gösterge faiz oranını %4,75'ten %4,5'e düşürdü. Karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Üyelerden Mann ve Dhingra faizin 50 baz puan indirilmesi için oy kullandılar.

Para Politikası Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, gelecek faizlerin daha fazla indirilmesine kademeli ve dikkatli yaklaşmın uygun olduğu belirtilirken, politikanın ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olmaya devam edeceği belirtildi.

TRUMP'IN VERGİ KARARI ONLARI DA ETKİLEYECEK

BoE, yüksek ABD gümrük vergilerinin İngiltere'nin büyümesini düşüreceğini öngörürken, enflasyona etkinin belirsiz olduğunu vurguladı.

BoE yaptığı açıklamada ayrıca, İngiltere ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 daraldığını tahmin ettiğini belirtti ve 2025 yılın büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,75'e indirdi.

Enflayonun istikrarlı şekilde düşmekte olduğunu ve hedefe 2027 dördüncü çeyrekte ulaşacağını tahmin eden BoE, tahminlerin 2025'te bir veya iki faiz indirimi daha olacağı yönünde olduğunu da belirtti.

BOE Başkanı Andrew Bailey kararı açıklamak üzere Londra'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Bailey ayrıca üç ayda bir güncellenen yeni büyüme ve enflasyon tahminlerini de açıklayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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