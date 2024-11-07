İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin küresel ekonominin görünümünü değiştirmesinden bu yana harekete geçen ilk büyük merkez bankası olarak gösterge faiz oranını düşürdü.

BOE, borçlanma maliyetlerini daha da düşürebileceğini ancak bunun kademeli bir hızda olacağını söyledi. Politika yapıcılar, enflasyonu daha da aşağı çekmek için faiz oranlarının faaliyeti kısıtlaması gerektiğini düşünmeye devam etti.

BOE gösterge faiz oranını %5'ten %4,75'e indirerek son üç toplantıdaki ikinci indirime gitti. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. Üyelerden Catherine Mann, faizin yüzde 5'te tutulması için oy verdi.

Banka, enflasyonun önümüzdeki aylarda kısa süreli bir toparlanmanın ardından 2027 başlarında hedefine düşeceğini tahmin ediyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, “Enflasyonun hedefe yakın kalmasını sağlamamız gerekiyor, bu nedenle faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla indiremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi gelişirse, faiz oranlarının bundan sonra kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemeldir” diye ekledi ve Eylül ayındaki toplantıdan sonra kullandığı dili büyük ölçüde yineledi.