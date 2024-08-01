İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. BoE, politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 5 seviyesine çekti.

Son Güncelleme:
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), temmuz ayında faizi son 16 yılın en yüksek seviyesinden indirme kararı aldı. BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.

5 üye faizlerin düşürülmesi yönünde oy kullanırken, 4 üye ise değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

BoE ise Aralık 2021’de başlayan sıkılaşma döngüsünde, politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

BOE’nin bundan sonraki indirimlerin kademeli olacağını düşünen ekonomistler de ikinci indirimi kasım ayında beklediklerini belirterek, BOE’nin faizi 2025 sonunda %3,75 seviyesine indireceğini tahmin etti.

Öte yandan bugünkü karar öncesinde İngiltere'de enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Kaynak: AA

Etiketler
İngiltere Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana
Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor
TÜRKBESD: İhracattaki Düşüş ile İç Pazardaki Yavaşlama Üretim ve İstihdamda Risk Oluşturuyor TÜRKBESD: İhracattaki Düşüş ile İç Pazardaki Yavaşlama Üretim ve İstihdamda Risk Oluşturuyor
Çamaşır Suyu Lekesini Çıkaran En Hızlı Yöntem! Lekeyi İz Bırakmadan Söküyor Çamaşır Suyu Lekesini Çıkaran En Hızlı Yöntem! Lekeyi İz Bırakmadan Söküyor
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
İsrail Açıkladı: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor