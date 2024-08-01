İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), temmuz ayında faizi son 16 yılın en yüksek seviyesinden indirme kararı aldı. BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.

5 üye faizlerin düşürülmesi yönünde oy kullanırken, 4 üye ise değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

BoE ise Aralık 2021’de başlayan sıkılaşma döngüsünde, politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

BOE’nin bundan sonraki indirimlerin kademeli olacağını düşünen ekonomistler de ikinci indirimi kasım ayında beklediklerini belirterek, BOE’nin faizi 2025 sonunda %3,75 seviyesine indireceğini tahmin etti.

Öte yandan bugünkü karar öncesinde İngiltere'de enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Kaynak: AA