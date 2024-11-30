İngiliz Radyatör Uzmanı Kombinin Sırrını Açıkladı: Bu Zamanda Kullanan Faturayı Yüzde 50 Az Öder

KÜF VE NEM RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALIN

Gece boyunca sürekli açık kalan ısıtma sistemleri, evde küf ve nem oluşumunu tetikleyebilir. Bu durum hem evin yapısına zarar verir hem de solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir.

DAHA AZ FATURAYLA DAHA ÇOK ISINMAK MÜMKÜN

Son dönemde artan enerji fiyatları, dünya genelinde birçok haneyi etkiliyor. Faturaların çok daha uygun seviyelerde kalması için şu önerilere dikkat edebilirsiniz:

-Kısa süreli ve etkili kullanım: Isıtıcıyı uzun süre açık bırakmak yerine kısa sürelerde, gerektiği kadar çalıştırın.

-İzolasyon: Evinizin yalıtımını güçlendirerek ısı kaybını önleyin.

-Zamanlama: Isıtıcıyı yalnızca ihtiyaç duyduğunuz saatlerde kullanın.