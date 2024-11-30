İngiliz Radyatör Uzmanı Kombinin Sırrını Açıkladı: Bu Zamanda Kullanan Faturayı Yüzde 50 Az Öder
Kış aylarında ısınmak için doğal gaz, klima veya elektrikli ısıtıcılar gibi farklı yöntemler tercih ediliyor. Ancak bu sistemlerin doğru kullanılmaması durumunda, düşük tüketimde bile yüksek faturalarla karşılaşılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, özellikle geceleri ısıtma sistemlerini sürekli açık bırakmanın hem enerji israfına yol açtığını hem de faturaları artırdığını vurguluyor. BestHeating tasarım radyatör uzmanları, ısıtıcıları doğru zamanda ve doğru şekilde kullanarak sıcak kalmanın mümkün olduğunu belirtiyor.
Radyatör uzmanları, enerji tasarrufu sağlamak ve faturaları düşürmek için bazı ipuçları paylaştı. İşte, ısınma maliyetlerinizi azaltacak öneriler…
GECE BOYU AÇIK TUTMAYIN
Gece boyunca açık bırakılan ısıtıcılar:
-Enerji israfı yaparak maliyeti yükseltir.
-Küf ve nem oluşumuna sebep olabilir.
-Uzun vadede, solunum yolları rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Uzmanlardan Jess Steele, merkezi ısıtmayı tüm gece açık bırakmaktansa, yatmadan birkaç saat önce çalıştırmanın daha etkili bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu uygulama hem sıcak bir ortam sağlar hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçer.
ZAMANLAYICI KULLANIN
Isıtma sisteminizde zamanlayıcı özelliği varsa, bu özelliği kullanarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz:
-Akşam saatlerinde ısıtıcıyı birkaç saat çalıştırın ve yatarken kapatın.
-Zamanlayıcıyı sabaha karşı devreye girecek şekilde ayarlayın, böylece uyandığınızda eviniz sıcak olur.
KÜF VE NEM RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALIN
Gece boyunca sürekli açık kalan ısıtma sistemleri, evde küf ve nem oluşumunu tetikleyebilir. Bu durum hem evin yapısına zarar verir hem de solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir.
DAHA AZ FATURAYLA DAHA ÇOK ISINMAK MÜMKÜN
Son dönemde artan enerji fiyatları, dünya genelinde birçok haneyi etkiliyor. Faturaların çok daha uygun seviyelerde kalması için şu önerilere dikkat edebilirsiniz:
-Kısa süreli ve etkili kullanım: Isıtıcıyı uzun süre açık bırakmak yerine kısa sürelerde, gerektiği kadar çalıştırın.
-İzolasyon: Evinizin yalıtımını güçlendirerek ısı kaybını önleyin.
-Zamanlama: Isıtıcıyı yalnızca ihtiyaç duyduğunuz saatlerde kullanın.