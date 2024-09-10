İngiliz Devinden Türkiye İçin Faiz İndirimi Tahmini: Net Tarihi Duyurdu
HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye için bu yıl hala parasal gevşeme görmüyoruz, ancak 2025'te faiz indirimlerinin önden yüklenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son beş aydır faiz oranlarını değiştirmeyen Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde korumaya devam ediyor. Eylül ayı için faiz kararının açıklanması beklenirken, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bu durum, piyasalarda büyük bir merak ve beklenti oluşturuyor.
İngiltere'nin önde gelen bankalarından HSBC, Türkiye'de bu yıl bir faiz indirimi öngörmediklerini, 2025'te ise faiz indirimlerinin daha erken bir şekilde yapılmasını beklediklerini belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem