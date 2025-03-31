İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2023 yılında Türkiye pazarına adım atan İngiliz BHL Group, 2 yılın ardından Türkiye’den tamamen çekileceğini duyurdu. Şirket, o dönemde satın aldığı finansal teknoloji girişimleri HesapKurdu ve Koalay’ı, eski kurucusu ve İtalyan yatırımcısına geri sattı.

Satış işlemi, İtalyan yatırımcı Multiply Group ve Türk girişimciler tarafından gerçekleştirildi. Böylece BHL Group, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermiş oldu.