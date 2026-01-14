ING'den Türkiye için Dolar ve Enflasyon Tahmini

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 beklentileri raporunu paylaştı. CNBC-e'de yer alan habere göre, 2026'da enflasyon yüzde 22, politika faizi ise yüzde 27 olarak öngörülüyor.

Dolar/TL tahminleri de raporda yer aldı. Buna göre, doların bir ay sonraki kuru 43,70 TL, üç ay sonrası 45,10 TL, altı ay sonrası 47,20 TL, ve 12 ay sonrası 51 TL olacak.

