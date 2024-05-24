ING'den emekliye bomba haber: ING Bank emekli promosyon rakamlarını arttırdı. ING Bank güncel emekli promosyon rakamı ne kadar?

ING'den emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. ING Bank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

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ING'den emekliye bomba haber: ING Bank emekli promosyon rakamlarını arttırdı. ING Bank güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? - Resim: 1

ING Bank'tan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. ING Bank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu.

Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi son dönemlerde bir hayli artış gösterirken, emekliler en çok emekli promosyonunu veren bankayı tercih etmek için hummalı bir araştırma içerisine giriyor.

ING Bankası ise rakamlarını arttırdığını açıkladı. İşte ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

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