ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam
ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Emeklinin yüzünü güldürecek o rakamları paylaştı. İşte güncel ocak ayı emekli promosyon rakamları...
Milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi, emekli promosyon rakamları olurken bu durum bankalar arasında büyük bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştu.
Bankalar arasında meydana gelen bu mücadele iyiden iyiye yükselirken, en çok müşteriye sahip olabilmek için bankalar, en yüksek rakamı vermeye çalışıyorlardı. Eylül ayı itibarıyla emekli promosyon ödeneklerinde büyük ölçüde bir düşüş yaşanırken yeni yıl ocak ayının emekli promosyon kampanyası ING Bank'tan geldi.
İşte ING Bank güncel emekli promosyon rakamları...
ING Bank emekli promosyon ödenekleri şu şekilde;
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL
10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.