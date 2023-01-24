ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam

ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Emeklinin yüzünü güldürecek o rakamları paylaştı. İşte güncel ocak ayı emekli promosyon rakamları...

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ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi, emekli promosyon rakamları olurken bu durum bankalar arasında büyük bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştu.

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ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 2

Bankalar arasında meydana gelen bu mücadele iyiden iyiye yükselirken, en çok müşteriye sahip olabilmek için bankalar, en yüksek rakamı vermeye çalışıyorlardı. Eylül ayı itibarıyla emekli promosyon ödeneklerinde büyük ölçüde bir düşüş yaşanırken yeni yıl ocak ayının emekli promosyon kampanyası ING Bank'tan geldi.

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ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 3

İşte ING Bank güncel emekli promosyon rakamları...

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ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 4

ING Bank emekli promosyon ödenekleri şu şekilde;

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

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