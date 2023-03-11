ING, mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam
ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Güncelleme sonrasında Mart ayı emekli promosyon rakamları belli oldu. İşte güncel rakamlar...
Geçtiğimiz yıl milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, bankalara olan bu talepkâr durum bankaların birbirleriyle büyük bir yarış içerisine girmesine neden olmuştu.
Bankalar arasında yer alan hummalı yarış sonucunda yeni yılsa sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken, ING Bank Mart ayı emekli promosyon rakamlarını duyurdu. İşte güncel emekli promosyon rakamları...
ING Bank'ın yaptığı duyuru ve uyarılar şöyle:
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL
10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.