ING, mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam

ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Güncelleme sonrasında Mart ayı emekli promosyon rakamları belli oldu. İşte güncel rakamlar...

ING, mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, bankalara olan bu talepkâr durum bankaların birbirleriyle büyük bir yarış içerisine girmesine neden olmuştu.

1 10
ING, mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 2

Bankalar arasında yer alan hummalı yarış sonucunda yeni yılsa sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken, ING Bank Mart ayı emekli promosyon rakamlarını duyurdu. İşte güncel emekli promosyon rakamları...

2 10
ING, mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 3

ING Bank'ın yaptığı duyuru ve uyarılar şöyle:

3 10
ING, mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam - Resim: 4

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

4 10