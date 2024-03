INFLOW, influencer projeleriyle 21 uluslararası ödül kazandı

Dijital ortamın yıldızları influencerlarla hem globalin hem de Türkiye’nin gündemine hitap eden nitelikte gerçekleştirilen projeler, uluslararası çapta ödüllere layık görülerek ülkemize prestij kazandırıyor. 2016’dan bu yana markaları dünyanın önde gelen influencerları ve dijital fikir liderleriyle bir araya getiren INFLOW Summit’in yaratıcısı olan INFLOW, Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı için yaptığı kampanyalarla uluslararası arenada ödül yağmuruna tutuldu. Dijital dünyanın nabzını tutan New York merkezli Digiday Media tarafından organize edilen Digiday Avrupa Ödülleri ve dünyanın önde gelen iş ödülleri organizasyonu Stevie Ödülleri’nde toplam 21 ödüle layık görüldü.



INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Türkiye’den dünyaya açılan markaların sesini küresel çapta duyurmak için yenilikçi bir model benimsediklerini belirterek konuya dair şunları söyledi: “Ödüller önemli ve gurur verici olsa da asıl kritik nokta ülkemizdeki markaların sesini dünyaya başarıyla duyurmak. Bugün markanızı ya da kampanyalarınızı uluslararası pazarlarda duyurmak istiyorsanız, dijital dünyadan mutlaka yararlanmanız gerekiyor. Bunu yaparken de yenilikçi projeler yaratmalı, dijital dünyanın ve sosyal medyanın sıradan olmayan isimleriyle çalışmalısınız. INFLOW olarak, dünyanın önde gelen tüm influencer ve dijital fikir liderleriyle, her sektörden marka için projeler gerçekleştiriyoruz. Markanın ruhuna uygun projeleri, yine kendilerinin ağırlığını ve heyecanını taşıyabilecek influencerlar ile dünyanın dört bir yanında hayata geçiriyoruz.”



Türk Hava Yolları projesinde 10,7 milyon dolar medya değeri elde edildi



INFLOW’un Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği More Than A Final 2023 isimli projesi kapsamında, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da düzenlenmesiyle şehrin çekiciliğini ve Türk Hava Yolları sponsorluğunu güçlendirmek için İstanbul Boğazı’nın ortasında çim saha ile döşenmiş bir teknede futbol maçı düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen ve 400 milyona yakın takipçisi olan 20 influencer ve profesyonel bir hakemin yer aldığı maçta, İstanbul’un eşsiz konumu ve cazibesiyle turnuvanın heyecanı bir araya getirildi. İstanbul’un tarihini keşfetmekten lezzetli yemeklerini tatmaya kadar uzanan bu 3 günlük programda, futbol ve influencer pazarlaması birleştirildi. 20 global influencer’ın sayesinde 750 sosyal medya paylaşımı ile etkinliğe dünya çapında toplam 302 milyon 934 bin 926 erişim elde edildi. Kampanyada 10,7 milyon dolar medya değeri elde edildi.

İGA İstanbul Havalimanı’nın sosyal medya hesabı %6,15 büyüdü

INFLOW, FIFA Dünya Kupası 2022’nin Katar’da gerçekleştirilmesiyle birlikte İGA İstanbul Havalimanı, yoğun hava trafiğindeki önemli rolünü vurgulamak amacıyla kupanın çeyrek finalinden final maçına kadarki süreçte, etkinlikler ve ödüllü yarışmalar düzenledi. Seyahat influencer’ı Andrea Dal Corso işbirliğiyle İGA’nın transit uçuş deneyimi Katar’daki futbol heyecanı ile birleştirildi. Toplam 20 farklı video içerikle toplamda 5,6 milyon kişiye ulaşıldı. İGA İstanbul Havalimanı’nın Instagram hesabında %6,15 büyüme sağlandı.

Uluslararası çapta 21 ödül kazandı

INFLOW’un Türk Hava Yolları ile yaptığı projede Steve Ödülleri’nde şu kategorilerde ödüle layık görüldü:

Digiday En İyi Etkinlik Ödülü; Yılın En Yüksek Skor Alan Kampanyası kategorisinde 1 Grand Stevie Ödülü; Çapraz Medya Pazarlamasında İnovasyon, Sponsorluklarda İnovasyon, En İnovatif Reklam Ajansı alanlarında 3 Altın Stevie Ödülü; Eğlence Etkinliklerinde İnovasyon, Etkinliklerin Kullanımında İnovasyon, Medya, Görsel İletişim ve Eğlence Alanında İnovasyon kategorilerinde 3 Gümüş Stevie Ödülü; Sosyal Medya Kullanımında İnovasyon, Ünlü Kullanımında İnovasyon, Markalı Eğlencede İnovasyon, İçerik Pazarlamasında İnovasyon / Markalı İçerik kategorilerinde 4 Bronz Stevie Ödülü.

İGA İstanbul Havalimanı ile imza attığı projeyle ise şu ödüller kazanıldı: Sosyal Medya Kullanımında İnovasyon alanında 1 Altın Stevie Ödülü; Büyümede İnovatif Kazanım, İçerik Pazarlamasında İnovasyon / Markalı İçerik, Çapraz Medya Pazarlamasında İnovasyon, Sosyal Medya Pazarlamasında İnovasyon alanlarında 4 Gümüş Stevie Ödülü; Eğlence Etkinliklerinde İnovasyon, Ünlü Kullanımında İnovasyon, Etkinliklerin Kullanımında İnovasyon, Medya, Görsel İletişim ve Eğlence Alanında İnovasyon kategorilerinde 4 Bronz Stevie Ödülü.