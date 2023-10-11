IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih

DOLARDA TARİHİ ZİRVELER GÖRÜLECEK

IMF, 2022’de 906 milyar dolar olan ABD doları cinsi milli gelirin ise, 2023’te 1 trilyon 155 milyar dolara, 2024’te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025’te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2026’da 1 trilyon 454 milyar dolara, 2027’de 1 trilyon 516 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 576 milyar dolara yükselmesini bekliyor.