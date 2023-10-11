IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih

Uluslararası Para Fonu IMF, dün yayımladığı ‘küresel ekonomik görünüm’ raporunda Türkiye ile ilgili tahminlere de yer verdi. Raporda Türkiye için kabus gibi bir senaryo çizildi.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında yurttaşın geliri hızla erimeye devam ediyor. Seçimin ardından tırmanışa geçen dolar/TL kuru için kabus gibi bir tablo ortaya çıktı.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 2

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Farlılıklarda Gezinme" başlığıyla yayımladı. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini paylaşırken dolar/TL içinde önümüzde altı yıla ilişkin beklentileri belli oldu.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ima edilen ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 4

Buna göre, IMF, 2022’de 15 trilyon TL olan milli gelirinin, 2023’te 24,6 trilyon TL’ye, 2024’te 40,1 trilyon TL’ye, 2025’te 63,1 trilyon TL’ye, 2026’da 95 trilyon TL’ye, 2027’te 134,9 trilyon TL’ye ve 2028’de 188,9 trilyon TL’ye yükselmesini bekliyor.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 5

DOLARDA TARİHİ ZİRVELER GÖRÜLECEK

IMF, 2022’de 906 milyar dolar olan ABD doları cinsi milli gelirin ise, 2023’te 1 trilyon 155 milyar dolara, 2024’te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025’te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2026’da 1 trilyon 454 milyar dolara, 2027’de 1 trilyon 516 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 576 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 6

Dolayısıyla, IMF, 2022’de 16,57 olan ortalama dolar/TL kurunun, 2023’te 21,28’e, 2024’te 29,92’ye, 2025’te 44,99’a, 2026’da 65,32’ye, 2027’de 89,02’ye, 2028’de 119,85’e yükselmesini bekliyor.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 7

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’da yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 olmuştu.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 8

BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 9

Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

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IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih - Resim: 10
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