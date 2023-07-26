IMF, Türkiye için 2023 ve 2024 tahminlerini açıkladı

IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü.