‘IMF Komiseri’ Çıkışı! Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Zammı Tahmini: ‘Bizi Asgari Ücrette Yüzde 25'e Alıştırmaya Çalışıyorlar’
Raporlar, kurumlar, piyasa, ekonomistler… Yeni asgari ücret için her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bu kapsamda asgari ücret zammı 2025 yılında yüzde 25-45 bandında şekil alacak gibi gözüküyor. Peki asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak? Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında ‘Bizi asgari ücrette yüzde 25'e alıştırmaya çalışıyorlar” dedi. IMF ve Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın açıklamalarını anımsatarak Bakan Şimşek’e ‘IMF Komiseri’ diye seslendi.
Türkiye 2025’te yeni asgari ücrete hazırlanırken potansiyel artış etrafında tartışmalar sürüyot. Merkez Bankası ve IMF’den gelenler de dahil olmak üzere çeşitli raporlarda enflasyonun yüzde 40-45 bandında olması bekleniyor. Bazı kurumlar asgari ücret zammını yüzde 25 olarak beklerken, tahminler yüzde 30-45 bandında yer alıyor.
ASGARİ ÜCRETE ZAMDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 25 bin TL bandı psikolojik sınır olarak öne çıksa da enflasyon rakamları bu seviyenin üzerine çıkılamayacağını gösteriyor. Asgari ücrete zam sözleri ile gündeme oturan Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV canlı yayınında, “Şu söz var ya, "ölümü gösterip sıtmaya alıştırmak" diye, işte tam da bu durumdayız” dedi.
“İNSANLARIN ZİHNİNE YÜZDE 25’İ KAZIYORLAR”
“İnsanların zihnine şunu kazıyorlar” diyerek sözlerine devam eden Fatih Portakal, “Yüzde 25, IMF böyle istedi, Merkez Bankası Başkanı böyle istedi. Ben IMF komiseri diyorum kendisine, Mehmet Bey de böyle düşünüyor. Bizi asgari ücrette yüzde 25'e alıştırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
MEHMET ŞİMŞEK VE FATİH KARAHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Fatih Karahan'a asgari ücret zammı sorusu sorulmuştu. Bakan Şimşek, "Asgari ücret, sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucunda belirleniyor. Bu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belli bir seviyede koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" dedi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da yüzde 25 civarındaki bir asgari ücret zammının enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu hükümetin çağrısı üzerine Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyonun ay içinde 3 toplantı yapması ve 4. toplantıda yeni asgari ücret tutarını açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise Aralık ayının son haftasında belli olacak.