‘IMF Komiseri’ Çıkışı! Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Zammı Tahmini: ‘Bizi Asgari Ücrette Yüzde 25'e Alıştırmaya Çalışıyorlar’

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 25 bin TL bandı psikolojik sınır olarak öne çıksa da enflasyon rakamları bu seviyenin üzerine çıkılamayacağını gösteriyor. Asgari ücrete zam sözleri ile gündeme oturan Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV canlı yayınında, “Şu söz var ya, "ölümü gösterip sıtmaya alıştırmak" diye, işte tam da bu durumdayız” dedi.