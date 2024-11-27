IMEI KAYIT ÜCRETİ 2025: Yurtdışı Telefon Kayıt Ücretine Zam! IMEI Kayıt Ücretleri Ne Kadar Oldu?

ÇİFT SIM KARTLI TELEFONLARDA IMEI NUMARASI

Çift SIM kart destekli telefonlarda, her SIM kart yuvası için ayrı bir IMEI numarası bulunur. IMEI1 ve IMEI2 olarak bu numaralar, cihazın iki farklı hatla çalışmasını sağlar.

IMEI kayıt ücretlerindeki bu artış, yurt dışından telefon oluşturan bireyler maddi açıdan daha fazla zorlayacak gibi görünüyor.