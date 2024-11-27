IMEI KAYIT ÜCRETİ 2025: Yurtdışı Telefon Kayıt Ücretine Zam! IMEI Kayıt Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Yurtdışından getirilen telefonların kullanılabilmesi için yapılması gereken IMEI kaydı ücretlerine zam geldi. 2024'te 31 bin 692 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında kaç TL olacak? İşte, 2025 IMEI kayıt ücreti...
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", 27 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte IMEI kayıt ücretlerine de zam geldi.
Vergilere yapılacak zamlar, yeniden değerlemenin açıklanmasıyla netleşti. Bu durum, özellikle yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücretlerinde ciddi bir artışa neden oldu. 2025 yılında IMEI kayıt ücreti, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.
IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydının tamamlanması zorunludur. Kullanıcılar, cihazlarını Türkiye'de kullanabilmek için 120 gün içinde e-Devlet üzerinden kayıt işlemi yapmak zorundalar.
İşlem adımları şu şekilde:
e-Devlet'ten kayıt hakkı sorgulanır.
Belirlenen harç taksitli olarak ödenir.
Gerekli bilgilerin doldurulması ile başvuru tamamlanır.
ÇİFT SIM KARTLI TELEFONLARDA IMEI NUMARASI
Çift SIM kart destekli telefonlarda, her SIM kart yuvası için ayrı bir IMEI numarası bulunur. IMEI1 ve IMEI2 olarak bu numaralar, cihazın iki farklı hatla çalışmasını sağlar.
IMEI kayıt ücretlerindeki bu artış, yurt dışından telefon oluşturan bireyler maddi açıdan daha fazla zorlayacak gibi görünüyor.
IMEI kayıt ücretlerine yıllara göre gelen zamlar:
2018: 500 TL
2019: 1.500 TL
2020: 1.838 TL
2021: 2.006 TL
2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL
2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL