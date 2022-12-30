İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da yapılan doğalgaz indirimi İGDAŞ payından kesildi

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.

İstanbul'da açıklanan doğalgaz indirimiyle ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye’deki doğalgazın en büyük payını neredeyse dağıtımı yapan kurum ve bu gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerini planlayan EPDK, ve genelde aslında istişare ile bu konular tartışılır ama hiçbir istişare yapmadan biz indirim yaptık diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey İGDAŞ’ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56’sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Aslında İGDAŞ’ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ’a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Ama her halükarda gerçekten İGDAŞ’ın şu anda bu var olan payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Bu bir nevi, tabiri caizse İstanbul’un kurumlarının elini daraltma girişimidir" dedi.

"HÜKÜMETİN BİR PAYI YOKTUR"

İmamoğlu, "Ona rağmen ben şöyle bakıyorum; her koşulda şu zor günlerde ekonominin zor koşullarında, İGDAŞ olarak İBB olarak İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim hükûmetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ’ın payının kesilmiş hali vardır, bütün vatandaşlarımız bunu bilsin" ifadelerini kullandı.

SOYLU'YA YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasındaki "telefon görüşmesi" iddiası üzerinden süren polemikle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Kendi yalan ifadelerine iftiralarına o kötü diline kayda geçerken yaradanın cenabı Allah’ın ismini oraya eklemesin. İddialarını iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum diye yazdı. Oradayım ben. Daha geçenlerde deyip yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp işte ta kovid dönemindeki paralara el konmasıyla ilgili telefona götürmesi acizliktir. İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı böyle bir kaçak yol arıyor. Ben kendisini ilgili kişiye havale ettim. Ben kendisini ilgiyi kişiye havale ettim. O da cumhurbaşkanıdır. Bana soruyorlar neden mentionladınız diye, sebebi odur. Bundan sonra gereğini Sayın Cumhurbaşkanı yapar diye biliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem