ILO'dan Çarpıcı Rapor! 300 Milyon Kişi Günde 3 Dolardan Az Kazanıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan 2026 raporu, dünya genelinde çalışan milyonlarca kişinin insana yakışır işlerden yoksun olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, küresel işsizlik oranı 2025’te yüzde 4,9 seviyesinde sabit kalsa da yaklaşık 300 milyon kişi günde 3 dolardan az kazanarak aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN SAYISI 2,1 MİLYAR

Raporda, bu yıl 2,1 milyar kişinin sosyal koruma, iş güvencesi ve çalışma haklarından yoksun kayıt dışı işlerde çalışacağı öngörülüyor. ILO, ekonomilerin yüksek katma değerli sanayi ve hizmetlere dönüşüm hızındaki yavaşlamanın, iş kalitesi ve verimlilik artışındaki ilerlemeyi sekteye uğrattığını vurguladı.

Raporda küresel işsizliğin sabit kalmasının olumlu bir gelişme olsa da, milyonlarca çalışan için işlerin hala düşük ücretli ve güvencesiz olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre, dünya genelindeki çalışanların büyük bir kısmı nitelikli iş fırsatlarına ulaşamıyor ve ekonomik kırılganlık içinde yaşıyor.

